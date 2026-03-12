У Малоданилівській громаді через обстріли частково відсутнє світло

Внаслідок ударів окупантів частина Малоданилівської громади залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Внаслідок нічних обстрілів частина одного з населених пунктів громади залишається без електропостачання. За інформацією енергетиків, перспективи відновлення через технічні пошкодження наразі остаточно не визначені», – написав Гололобов у Телеграм.

За його словами, протягом одного дня відновити електропостачання не вийде.

Також пошкоджено електроживлення об’єктів критичної інфраструктури водопостачання.

Агентство Телевидения Новости