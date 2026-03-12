Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:48
Просмотров: 40

Український скелетоніст став чемпіоном світу серед юніорів

Український скелетоніст став чемпіоном світу серед юніорів

У четвер, 12 березня, Ярослав Лавренюк став чемпіон світу зі скелетону на змаганнях серед юніорів.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

18-річний українець тріумфував на турнірі одразу у двох вікових категоріях – U20 та U23.

За підсумками двох заїздів він випередив найближчого суперника на 0.18 секунди. У трійці також опинились представники Латвії та Китаю.

Юніорський чемпіонат світу зі скелетону – чоловіки:Альтенберг, Німеччина

Ярослав Лавренюк (Україна) – 1.53,52Девіс Валдовскіс (Латвія) – 1.53,70Ю Гоцін (Китай) – 1.59,28

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 