До 50 тисяч гривень: на Харківщині назвали найоплачуваніші вакансії тижня

До 50 тисяч гривень: на Харківщині назвали найоплачуваніші вакансії тижня

Станом на 12 березня в Харківській області доступні 2426 вакансій. Серед найвищих зарплат – 50 тисяч гривень для машиніста екскаватора та 40 тисяч гривень для майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Найоплачуваніші вакансії тижня на Харківщині:

Машиніст екскаватора – 50 000 грн.Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів – 40 000 грн.Лікар-терапевт – 39 998 грн.Головний бухгалтер – 36 000 грн.Оператор друкарського устаткування – 35 000 грн. Інженер (хімічні технології) – 33 000 грн.Завідувач лабораторії – 30 000 грн. Пекар – 29 980 грн.Економіст з планування – 28 000 грн.Птахівник – 19 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

