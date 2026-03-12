Сегодня 18:28
На водоймі у Харкові під лід провалилися шестеро дітей: двоє загинули
12 березня у Шевченківському районі Харкова двоє хлопців загинули, провалившись під кригу на водоймі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися шестеро дітей. Місцевий житель зміг врятувати чотирьох із них.
Двоє хлопців – 17 та 10 років – загинули.
Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег.
Психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.