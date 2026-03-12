Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:28
Просмотров: 44

На водоймі у Харкові під лід провалилися шестеро дітей: двоє загинули

На водоймі у Харкові під лід провалилися шестеро дітей: двоє загинули

12 березня у Шевченківському районі Харкова двоє хлопців загинули, провалившись під кригу на водоймі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися шестеро дітей. Місцевий житель зміг врятувати чотирьох із них.

Двоє хлопців – 17 та 10 років – загинули.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег.

Психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 