На водоймі у Харкові під лід провалилися шестеро дітей: двоє загинули

12 березня у Шевченківському районі Харкова двоє хлопців загинули, провалившись під кригу на водоймі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися шестеро дітей. Місцевий житель зміг врятувати чотирьох із них.

Двоє хлопців – 17 та 10 років – загинули.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег.

Психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

