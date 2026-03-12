Сегодня 17:12
На Харківщині ЗСУ відбили два штурми, один бій триває
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 22 березня. Триває 1478 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість боєзіткнень на фронті становить 45.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни один раз атакували у бік населеного пункту Зибине. Бій триває.
На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.