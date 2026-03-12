Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:30
Просмотров: 40

Поліція встановлює обставини загибелі двох дітей на водоймі у Харкові

Поліція встановлює обставини загибелі двох дітей на водоймі у Харкові

12 березня, о 15:40, у Харкові під кригу на водоймі провалилися шестеро дітей. Двох із них врятувати не вдалося – загинули хлопці 10 та 17 років.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інформація про трагедію на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця надійшла до Харківського районного управління поліції № 3 о 15:40. Попередньо встановлено, що під кригу провалилися п’ятеро малолітніх дітей та один неповнолітній. Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зумів врятувати чотирьох дітей – двох дівчат та двох хлопців. 

Загинули 10-річний та 17-річний хлопці.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та опитують свідків. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Як повідомили в Харківській ОВА, за наявною інформацією, старший підліток потонув, намагаючись врятувати молодших дітей. Ще чотирьох дітей із переохолодженням доставили до лікарні. Це хлопчики віком 8 і 9 років та дівчата 9 і 10 років. Медичну допомогу також надають 40-річному чоловікові, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 