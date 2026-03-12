«Пекельна кухня» у Харкові: як українці та іноземці разом готують обіди для лікарень і військових

Дев’ятий раз від початку повномасштабного вторгнення приїжджає до України англійка Бренда. Жінці сімдесят років. Вдома, у Великій Британії, працювала вчителькою. Зараз разом з іншими волонтерами готує гарячі обіди. Говорить, позитивного мислення та бажання допомагати їй вистачає. Волонтерка нахвалює командний дух, що тут панує. Коли у Харкові лунають вибухи, намагається зберігати спокій та працює далі

Бренда, волонтерка БО «Пекельна кухня»

Я переважно займаюся овочами. Чищу моркву, картоплю, цибулю. Іноді роблю хліб, але у мене хвора спина. Тому й зосередилась на овочах. Це прекрасно Ми повинні робити цю справу, важливу справу. Це може бути небезпечним. Я просто приймаю це. Якщо ти сюди приїздиш, ти готовий.

Харків’янка Галина прийшла до «Пекельної кухні» навесні двадцять другого року. Про те, що потрібні люди, щоб готувати їжу для українських захисників, дізналася з соцмереж. Активна та працьовита жінка сидіти вдома, склавши руки, не змогла. Зараз пані Галина фасує готові страви. Але за потреби може підмінити будь-кого, хіба що хліб не випікає. За словами жінки, щоразу, коли приходить на кухню – настрій відмінний, навіть фізично почувається краще.

Галина Хамцова, волонтерка БО «Пекельна кухня»

Хочеться працювати, бути корисною. Ось, хочеться, щоб усі були живі та здорові, як кажуть. Дуже люблю кухню, колектив тут прекрасний. Мені подобається допомагати, якщо комусь потрібна допомога – біжу поперед паротягу. Така я людина – звичайна. Що вдома всім допомагає, що тут.

Започаткували «Пекельну кухню» родина харківських айтівців Людмила та Єгор Горошко з друзями. За словами Людмили, у лютому двадцять другого року переховувалися разом із мешканцями сусідніх будинків у підвальному приміщенні неподалік. Дізнавшись, що військовим, які захищають Харків, потрібні обіди, взялися до справи. Пощастило, що поряд опинилася людина, яка колись працювала кухарем.

Людмила Горошко, координаторка БО «Пекельна кухня»

Велика кількість людей роз’їхалась, і ті люди, які лишились в місті, контакти між цими людьми відбувалися дуже швидко. Довіра між цими людьми відбувалась, встановлювалася в момент, коли ви зустрічаєтесь, коли ти отримуєш дзвінок. Починаємо готувати і подружка каже: «Галю, ти ж ти ж кухар, підкажи їм». Вона каже: «Тихо, мовчи, я не хочу, я вже не можу, каже, там, бути дотичною до кухні». І перший день вона дійсно сиділа, мовчала. І наступного дня вона встала і сказала: «Так, тепер я. Я вам зараз все розкажу». І Галя тягне нашу кухню всі ці чотири роки.

Найбільшу кількість порцій тут готували у перші місяці війни – для військових, надзвичайників, медиків, відвозили їжу до лікарень. Зараз зосередилися переважно на медзакладах. Доставляють повноцінні обіди до одинадцяти відділень восьми лікарень. Бо навантаження на лікарні зростає, зважаючи на кількість поранених та вимушених переселенців. Праця на кухні нелегка, та кожен тут знає, що їхньої допомоги очікують.

Людмила Горошко, координаторка БО «Пекельна кухня»

Моя особиста мотивація – це люди, це наші захисники Це люди, які віддаючи своє життя, часто здоров’я, роблять неможливе, щоб ми могли тут жити, щоб ми поїхали додому, спали в теплому ліжку, випили вранці каву. Щоб ми записували з вами це інтерв’ю – хтось за це платить дуже велику ціну.

Починалася харківська «Пекельна кухня» з тридцяти волонтерів, зараз їх понад сто. Поряд з українцями працюють й іноземці. Окрім волонтерів зі Сполучених Штатів, Канади та країн Європи, супи, котлети та хліб тут готують волонтери з Нової Зеландії, Чилі та навіть Австралії.





Агентство Телевидения Новости