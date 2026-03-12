Другое
12.03.2026 22:53
Просмотров: 61

Російські війська скинули 14 авіабомб на Борову: поранена жінка

12 березня російські війська завдали масованого авіаудару по центральній частині Борівської громади. На селище Борова окупанти скинули 14 керованих авіабомб.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Влучання зафіксовані в різних частинах селища. Унаслідок обстрілу зруйновано щонайменше два приватні житлові будинки.

Також значних пошкоджень зазнали інші будівлі та споруди у приватних домоволодіннях і на території місцевих підприємств.

Поранення дістала 84-річна жінка. За попередньою інформацією, ще одна людина може залишатися під завалами.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

