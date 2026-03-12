На Харківщині громаді повернули Забродівське водосховище площею понад 160 гектарів

У Харківській області прокуратура домоглася повернення Забродівського водосховища у відання громади. Водойму площею понад 160 гектарів приватне підприємство роками використовувало без договору оренди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокуратура встановила, що у селі Москаленки Богодухівського району приватне підприємство використовувало Забродівське водосховище площею понад 160 гектарів для рибогосподарських потреб. При цьому компанія не мала необхідних правовстановлюючих документів і не здійснила державну реєстрацію прав на об’єкт.

Підприємство діяло за режимом рибогосподарської експлуатації, але без укладення обов’язкового договору оренди. У результаті міська рада роками не отримувала орендну плату за користування водоймою.

Керівник Богодухівської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду в інтересах держави з позовом до підприємства про звільнення об’єкта водного фонду та земельних ділянок під ним.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов повністю та зобов’язав відповідача звільнити водосховище і повернути його у відання громади.

Підприємство намагалося оскаржити це рішення, однак апеляційний суд залишив його без змін. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

11 березня 2026 року було складено та підписано акт про передачу Забродівського водосховища у відання Богодухівської міської ради.

«Водночас Верховний Суд неодноразово зазначав, що обов’язковою умовою правомірного користування водоймою для рибогосподарських потреб є наявність належним чином укладеного договору оренди. Використання без такого договору є прямим порушенням водного та земельного законодавства і підлягає припиненню», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости