Сегодня 08:34
Укрзалізниця скасувала рух кількох приміських поїздів на Харківщині
На Харківщині через безпекову ситуацію скасовано маршрути кількох поїздів.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
«Через вплив бойових дій вносимо корективи у рух приміських поїздів на Харківщині», – йдеться у повідомленні.
Цієї доби в регіоні тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
№6903 Люботин – ОгульціАльтернатива: №6305 Харків-Пасажирський – Огульці.
№6904 Огульці – Харків-ПасажирськийАльтернатива: №7012 Полтава-Південна – Суми та №6318 Мерчик – Харків-Пасажирський.
№6159 Харків-Пасажирський – МерчикАльтернатива: 6319 Харків-Пасажирський — Мерчик.
№6224 Мерчик – ЛюботинАльтернатива: №6322 Мерчик – Харків-Пасажирський.