Сегодня 09:00
Просмотров: 34
Поблизу Сергіївки загинув розвідник із Харківщини
На Донеччині загинув військовослужбовець Дімітрій Карпінський. Він був старшим розвідником-радіотелефоністом розвідувального підрозділу.
Про це повідомили в Люботинській міській раді.
Дімітрій Карпінський народився 15 січня 1987 року. Проходив службу як старший розвідник-радіотелефоніст 2 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу 2 розвідувальної роти.
4 березня 2026 року Дімітрій Карпінський загинув під час бою поблизу села Сергіївка Покровського району Донецької області. Захисник поліг під час виконання бойового завдання.