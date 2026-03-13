США на 30 днів скасували санкції на покупку російської нафти, щоб знизити ціни

Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.

Як пише Українська правда, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

«Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду», – зазначив Бессент.

Згідно з текстом ліцензії, Мінфін США дозволяє доставку та продаж російської нафти й нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня. Ліцензія діятиме до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що цей захід має обмежений характер і не спрямований на підтримку економіки Росії. Він пояснив, що рішення стосується виключно поставок пального, які вже перебувають у русі.

Агентство Телевидения Новости