Сегодня 10:35
На сьогодні скасовано ще два приміських маршрути на Харківщині
Укрзалізниця скасувала два приміських поїзди.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
«Через вплив бойових дій вносимо корективи у рух приміських поїздів на Харківщині», – зазначають у компанії.
На Харківщині 13 березня тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
№6212 Люботин — ОгульціАльтернатива: поїзд №6321 Нова Баварія — Огульці.
№6914 Огульці – Харків-ПасажирськийАльтернатива: №6330 Огульці – Люботин, №6322 Мерчик — Харків-Пасажирський.