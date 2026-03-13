Другое
Сегодня 10:35
Просмотров: 44

На сьогодні скасовано ще два приміських маршрути на Харківщині

Укрзалізниця скасувала два приміських поїзди.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Через вплив бойових дій вносимо корективи у рух приміських поїздів на Харківщині», – зазначають у компанії.

На Харківщині 13 березня тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6212 Люботин — ОгульціАльтернатива: поїзд №6321 Нова Баварія — Огульці.

№6914 Огульці – Харків-ПасажирськийАльтернатива: №6330 Огульці – Люботин, №6322 Мерчик — Харків-Пасажирський.

