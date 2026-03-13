Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:22
Просмотров: 44

У селі Городнє на Харківщині чоловік провалився під кригу та загинув

У селі Городнє на Харківщині чоловік провалився під кригу та загинув

На Харківщині чоловік загинув, провалившись під кригу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

13 березня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Городнє Краснокутської громади Богодухівського району. На місцевому ставку під кригу провалився та загинув 39-річний чоловік.

За попередніми даними, чоловік намагався скоротити шлях і перейти водойму по льоду. Пройшовши лише кілька метрів, він провалився у крижану воду. Товщина льоду становила близько 1 см, тож він не витримав ваги людини.

На місце події прибули рятувальники ДСНС. За допомогою гумового човна вони дістали тіло загиблого з водойми та передали його працівникам правоохоронних органів. Наразі обставини трагедії встановлюються.

Рятувальники вкотре наголошують, – «у цей період виходити на лід вкрай небезпечно. Через потепління він стрімко втрачає міцність і може проламатися будь-якої миті».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 