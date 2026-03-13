В Одесі помер актор, який зіграв у фільмі «Пригоди Електроніка»

В Одесі відійшов у вічність український актор Василь Скромний, який запам’ятався аудиторії завдяки ролі рудого хулігана Макара Гусєва у дитячому фільмі «Пригоди Електроніка».

Як пише Кореспондент, про це повідомив товариш артиста Віктор Деркач на особистій сторінці у Facebook.

Серце актора зупинилося на 62-му році життя. Протягом останніх кількох місяців артист боровся з онкологічним захворюванням.

Василь Скромний народився 26 серпня 1964 року в Одесі. У дитинстві він був дуже непосидючим та активним, а навчання зовсім не любив, через що батьків нерідко викликали до школи. Проте ці риси характеру та унікальна зовнішність привернули увагу режисера Костянтина Бломберга, який шукав юних акторів для проєкту «Пригоди Електроніка» у 1979 році.

З’явившись на екранах у ролі Макара Гусєва, Скромний швидко здобув популярність серед підліткової аудиторії. Пізніше він також знявся у стрічках Школа, Третій вимір, Комбат та ще кількох проєктах.

Проте з часом Василь Скромний вирішив завершити акторську кар’єру та обрав непублічний спосіб життя. Він пішов по стопах батька та проходив службу в морській авіації. Після демобілізації став курсантом морського училища, а згодом – боцманом. За роки служби на кораблях Скромний побував у Південній Америці, Африці, Австралії та на Кубі.

Агентство Телевидения Новости