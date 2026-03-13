Прокуратура встановила, що біля рейсового автобусу впала ракета типу «Іскандер-М»: загинуло троє людей

За даними слідства, 13 березня близько 9:05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили рф завдали ракетного удару.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М».

У цей час поблизу перебував рейсовий автобус зі сполученням «Великий Бурлук-Харків».

Внаслідок удару загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів.

Ще четверо людей — три пасажирки автобуса та місцевий мешканець — отримали поранення.

