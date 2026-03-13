Називала Харків «російським містом» та виправдовувала наслідки обстрілів: СБУ затримала проросійську агітаторку

У Харкові Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні проросійської агітації. За даними слідства, вона виправдовувала воєнні злочини російських військ та публічно підтримувала окупацію міста.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Йдеться про 48-річну уродженку Харківщини, яка публічно вихваляла окупаційні угруповання рф та стверджувала, що місцеві жителі очікують на окупацію Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що агітаторка цинічно називала Харків «російським містом» та виправдовувала наслідки ракетно-дронових атак окупантів по обласному центру.

Більшість дописів вона публікувала у місцевій Телеграм-спільноті, куди надсилала посилання на відео із вчиненням воєнних злочинів рашистами з позитивними коментарями їх «роботи» по українцях.

Крім того, пропагандистка систематично називала військових зс рф «братами» та розхвалювала тих, хто публічно поширював контент із результатами російських обстрілів регіону.

Ініційована Службою безпеки судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила наявність ознак кримінальних правопорушень у її висловлюваннях.

У результаті проведення обшуку за місцем проживання жінки було вилучено мобільний телефон, за допомогою якого вона здійснювала протиправну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно);ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

