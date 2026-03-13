На Куп’янському напрямку окупанти здійснили одну спробу штурму

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 березня. Триває 1479 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських атак становить 66.

На Південно-Слобожанському напрямку атак противника не фіксувалося.

На Куп’янському напрямку окупанти один раз намагалися поліпшити своє становище в районі Новоплатонівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости