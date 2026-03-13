У Харкові нагородили чоловіка, який врятував чотирьох дітей з-під криги

13 березня мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Сергієм Соратокіним, який 12 березня став свідком того, як група дітей почала тонути. Не чекаючи приїзду підрозділів ДСНС, він кинувся у воду.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

Чоловікові вдалося врятувати чотирьох дітей – двох хлопчиків та двох дівчат. Ще двоє хлопчиків віком 11 та 17 років загинули.

Сам Сергій після тривалого перебування в холодній воді був госпіталізований до лікарні з переохолодженням та забоєм грудної клітини.

Сергію Соратокіну вручили Почесну грамоту Харківської міської ради та іменний годинник.

Також під час зустрічі відзначили прикордонника Володимира Ольховського. На початку лютого поблизу вулиці Москалівської він помітив, як під лід провалилася восьмирічна дівчинка, і витяг її з води. Йому також вручили Почесну грамоту та іменний годинник.

