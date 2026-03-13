У Харкові патрульні виписали штрафи любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю

Харківські патрульні виявляють водіїв, які безпідставно паркуються на місцях для людей з інвалідністю. Порушників притягують до адмінвідповідальності.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

«Для більшості водіїв пройти кілька десятків метрів від автомобіля до входу – дрібниця. Але для людей з інвалідністю навіть невелика відстань може бути складною або інколи й неможливою», – зазначили інспектори.

Саме тому біля закладів, магазинів та установ облаштовують спеціальні паркомісця для людей з інвалідністю.

Під час перевірок інспектори фіксують випадки, коли водії безпідставно займають такі місця, та виписують порушникам протоколи.

«Місця для людей з інвалідністю – це не привілей, а необхідність», – наголошують патрульні.

Агентство Телевидения Новости