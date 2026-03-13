У суботу в Харкова перекриють ділянку вулиці Свободи

Завтра, 14 березня, з 8:30 до 15:00 у Харкові буде заборонено рух транспорту на вулиці Свободи, на ділянці від вулиці Алчевських до вулиці Григорія Сковороди.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, перекриття руху пов’язано з роботами СКП «Харківзеленбуд» з видалення та обрізки крон дерев.

Пропуск транспорту здійснюватиметься на перехресті вулиць Свободи та Алчевських.

Також об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого та Григорія Сковороди.

