У суботу в Харкова перекриють ділянку вулиці Свободи
Завтра, 14 березня, з 8:30 до 15:00 у Харкові буде заборонено рух транспорту на вулиці Свободи, на ділянці від вулиці Алчевських до вулиці Григорія Сковороди.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, перекриття руху пов’язано з роботами СКП «Харківзеленбуд» з видалення та обрізки крон дерев.
Пропуск транспорту здійснюватиметься на перехресті вулиць Свободи та Алчевських.
Також об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого та Григорія Сковороди.