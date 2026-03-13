Сегодня 20:05
Просмотров: 44

У суботу в Харкова перекриють ділянку вулиці Свободи

У суботу в Харкова перекриють ділянку вулиці Свободи

Завтра, 14 березня, з 8:30 до 15:00 у Харкові буде заборонено рух транспорту на вулиці Свободи, на ділянці від вулиці Алчевських до вулиці Григорія Сковороди.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, перекриття руху пов’язано з роботами СКП «Харківзеленбуд» з видалення та обрізки крон дерев.

Пропуск транспорту здійснюватиметься на перехресті вулиць Свободи та Алчевських.

Також об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого та Григорія Сковороди.

Агентство Телевидения Новости

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 