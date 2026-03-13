До Молдови на матрацах: прикордонники піймали трьох ухилянтів із Вінниччини та Харківщини

Троє чоловіків із Вінниччини та Харківщини намагалися незаконно потрапити до Молдови, перепливши Дністер на надувних матрацах. Їх затримали прикордонники Могилів-Подільського загону під час нічної спроби перетину кордону.

Про це повідомили в ДПСУ.

Порушниками виявилися троє чоловіків віком від 25 до 34 років – двоє жителів Вінниччини та один житель Харківщини. За даними прикордонників, до «подорожі» вони готувалися заздалегідь.

Спершу чоловіки зібралися у Вінниці, після чого об’їзними дорогами, оминаючи блокпости, вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту вони планували подолати водою – через річку Дністер.

Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети.

Прикордонники помітили підозрілу активність на воді та вийшли на катері для перехоплення. Чоловіків затримали безпосередньо під час запливу. Їх притягнули до адміністративної відповідальності.





