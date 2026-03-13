У Лозівському районі оновили ЦНАП, поліклініку та центр для переселенців

На Харківщині перевірили роботу соціальних, медичних та адміністративних установ у Лозівському районі, де нещодавно відбулися оновлення. Зокрема, оглянули місце тимчасового проживання переселенців, ЦНАП, медзаклад, центр психологічної підтримки та ліцей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Чернігівське працює місце тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, облаштоване у 2025 році за підтримки ЮНІСЕФ та Українського гуманітарного фонду. Центр розрахований на 22 ліжко-місця. Його мешканці отримують гуманітарну, медичну та психологічну допомогу, а також юридичний супровід.

У Лозовій працює центр надання адміністративних послуг, який обслуговує жителів міста та 19 старостинських округів. Тут надають понад 280 адміністративних послуг. Упродовж 2025 року фахівці центру опрацювали близько 20 тисяч звернень. Найближчим часом у ЦНАПі планують запустити паспортні послуги.

Приміщення центру облаштоване відповідно до принципів безбар’єрності. Для відвідувачів із дітьми створили окремий ігровий простір, також працює адміністративний сервіс «Ветеран».

У поліклінічному відділенні №1 Лозівського територіального медичного об’єднання провели капітальний ремонт і закупили нове обладнання. Зокрема, встановили мамограф, який дозволяє проводити до 10 досліджень щодня, а обладнання для комп’ютерної томографії та рентгенографії дає можливість виконувати до 40–60 обстежень.

Також у Лозовій працює Центр життєстійкості, створений за підтримки ЮНІСЕФ. Тут надають соціально-психологічну підтримку дітям і родинам, зокрема внутрішньо переміщеним особам. У центрі працюють двоє фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих. Від початку року його послугами скористалися понад 370 людей.

Крім того, у Лозівському ліцеї №3, де навчаються 679 дітей, у 2024–2025 роках провели капітальний ремонт харчоблоку в межах проєкту «Фабрика-кухня. Лозова». Його реалізували за ініціативи Олени Зеленської та за фінансової підтримки The Howard G. Buffett Foundation.

З 1 вересня щонайменше 8 тисяч учнів Лозівської громади планують перевести на офлайн або змішану форму навчання та забезпечити їх повноцінним шкільним харчуванням.





