Правоохоронці фіксують наслідки ударів по Харківщині: є загиблі та травмовані

Минулої доби обстрілам піддавалися Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони.

Проти мирного населення окупанти застосовували безпілотники різного типу, РСЗВ, авіабомби, ракету, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Через удар БпЛА по селу Замірці Харківського району пошкоджені вікна в літній кухні та будинку. У місті Дергачі пошкоджено автомобіль. В селі Безруки загорівся будинок. Кілька будинків пошкоджені в селищі Мала Данилівка.

Вчора через влучання безпілотника в місті Дергачі гострої стресової реакції зазнала жінка 1984 року народження та хлопець 2016 року народження.

Вранці 14 березня ворожий БпЛА влучив в селищі Солоницівка. Горів дах будинку, пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків, господарча споруда, гараж та автомобілі. Дитина 12 років отримала забій ноги. У місті Люботин безпілотником пошкоджений дах домоволодіння.

Знов під ударами перебувала Золочівська громада. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

В результаті ворожої атаки поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади пошкоджено приватні домоволодіння та рейсовий автобус Бурлук-Харків, в якому знаходилося 15 пасажирів. Загинув 53-річний водій автобуса. Дістали поранення четверо цивільних людей.

Вчора вранці в селі Приколотне через ворожий авіаудар отримав поранення 72-річний чоловік. Ворожий удар БпЛА відбувся в селі Оскіл Ізюмського району. Пошкоджено домоволодіння.

13 березня поліцейські здійснили 14 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 20 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости