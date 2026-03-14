Іран погрожує Україні ракетними ударами через підтримку Ізраїлю
Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включно з безпілотниками, робить українську територію «законною ціллю» для ракетних ударів Тегерану.
Про це повідомляє УНІАН.
«Дії України з надання допомоги Ізраїлю, зокрема підтримка безпілотниками, роблять всю територію України, відповідно до Статуту ООН, законною й обґрунтованою ціллю для Ісламської Республіки», – заявив Азізі в інтервʼю Iran International.
Цю заяву іранський високопосадовець зробив сьогодні, 14 березня.
Україна поки не коментує ці погрози.