Сегодня 15:12
Різанина у Немишлянському районі Харкова: зловмисника затримано

Поліцейські Немишлянського району затримали чоловіка за скоєння замаху на вбивство.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Між знайомими стався конфлікт. Один із чоловіків кілька разів вдарив свого опонента ножем. Інформація про злочин надійшла до відділу поліції № 2 ХРУП № 2 10 березня. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. 

В ході сутички 22-річний чоловік отримав два ножових поранення. Медики доставили потерпілого до лікарні.

Правоохоронці затримали 40-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі

