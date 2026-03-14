У Харкові пішов з життя Почесний громадянин міста Володимир Бабаєв

Пішов з життя колишній посадовець міськради Володимир Бабаєв.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Міський голова Ігор Терехов, Харківська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним голови Вченої ради ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Почесного громадянина міста Харкова Володимира Бабаєва, який пішов з життя сьогодні, 14 березня.

У 1998—2005 рр. Бабаєв працював на посаді першого заступника Харківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

З 1995 до 2005 року працював у Харківській міській раді начальником головного управління містобудування й архітектури, заступником міського голови з питань містобудування та архітектури, першим заступником міського голови.

«Володимир Миколайович був авторитетним керівником, досвідченим науковцем і педагогом, який багато років присвятив розвитку галузей будівництва, освіти та науки. Його професіоналізм, відданість справі здобули визнання і глибоку повагу серед колег, студентів і всієї наукової спільноти», – говориться у співчутті.

Агентство Телевидения Новости