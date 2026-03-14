Правоохоронці евакуювали родину з села Михайлівка на Харківщині

Поліцейські Куп’янського району евакуювали родину з небезпечної території.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

14 березня 2026 року працівники відділення поліції № 1 Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами організації «Незламна» провели евакуацію мешканців із села Михайлівка Великобурлуцької громади Куп’янського району.

З населеного пункту, який перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів, правоохоронці та волонтери вивезли родину: 32-річну жінку, її 9-річного сина та 54-річну жінку.

Поліцейські допомогли громадянам безпечно залишити небезпечну територію та дістатися більш безпечного місця.

За словами правоохоронців, евакуаційні заходи проводяться для збереження життя і здоров’я людей, які залишаються у прифронтових населених пунктах.

Правоохоронці постійно проводять роз’яснювальну роботу з місцевими жителями, закликаючи не наражати себе та своїх близьких на небезпеку і своєчасно приймати рішення про евакуацію.

