Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:15
Просмотров: 8

Правоохоронці евакуювали родину з села Михайлівка на Харківщині

Поліцейські Куп’янського району евакуювали родину з небезпечної території.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

14 березня 2026 року працівники відділення поліції № 1 Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами організації «Незламна» провели евакуацію мешканців із села Михайлівка Великобурлуцької громади Куп’янського району.

З населеного пункту, який перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів, правоохоронці та волонтери вивезли родину: 32-річну жінку, її 9-річного сина та 54-річну жінку.

Поліцейські допомогли громадянам безпечно залишити небезпечну територію та дістатися більш безпечного місця.

За словами правоохоронців, евакуаційні заходи проводяться для збереження життя і здоров’я людей, які залишаються у прифронтових населених пунктах.

Правоохоронці постійно проводять роз’яснювальну роботу з місцевими жителями, закликаючи не наражати себе та своїх близьких на небезпеку і своєчасно приймати рішення про евакуацію.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 