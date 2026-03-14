У Харкові поліція виписала два заборонні приписи чоловікам за фактами домашнього насильства

У Салтівському районі Харкова поліція припинила два факти домашнього насильства.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Пізно ввечері до Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення про факт домашнього насильства. На виклик виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству, які встановили, що 49-річний чоловік вчинив сварку, у ході якої висловлював словесні образи та погрожував фізичною розправою 44-річній дружині.

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис із заходами заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. 

Ще одне повідомлення надійшло від 62-річної жінки. Її 30-річний син висловлював словесні образи, агресивно себе поводив та погрожував фізичним насиллям.

На кривдника поліцейські виписали терміновий заборонний припис. 

Правоохоронці попередили чоловіків про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису.

Агентство Телевидения Новости

