Росіяни били по Харківщині дронами, артилерією та авіацією: є наслідки у п’яти районах

З 14 по 15 березня під обстрілами перебували Харківський, Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони. Для ударів військові рф використовували безпілотники різного типу, артилерію та керовану авіацію.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Унаслідок влучання FPV-дрона по автомобілю швидкої медичної допомоги, який рухався дорогою в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади, загинули медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медичний працівник дістав численні травми. Постраждалого госпіталізували.

У Куп’янську внаслідок артобстрілу постраждала місцева 63-річна жителька.

Унаслідок обстрілів пошкоджено будинки в селі Сподобівка та майно цивільного підприємства в селі Приколотне Купʼянського району.

У Чугуївському районі пошкоджено електромережі. У селі Хотімля зазнала руйнувань база відпочинку. На місці зайнялась пожежа. Також пошкоджено будинок.

Через обстріли із застосуванням БпЛА на території Золочівської громади зазнала уражень залізнична інфраструктура.

Внаслідок численних ударів в Харківському районі зруйновані та пошкоджені приватні будинки, складське приміщення, будівля сільського клубу та цивільні авто.

Також влучання зафіксовано на території Люботинської громади.

