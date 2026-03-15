Сегодня 10:10
Просмотров: 41

В Основ’янському районі Харкова на пожежі постраждав чоловік

У Харкові під час ліквідації побутової пожежі у квартирі багатоповерхівки в Основ’янському районі постраждав чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

41-річного чоловіка з отруєнням чадним газом госпіталізували. Причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

Також протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння семи пожеж, спричинених обстрілами в Чугуївському та Харківському районах. Росіяни били по об’єктах цивільної інфраструктури та житловому сектору. Також у чотирьох випадках горіла суха трава та лісова підстилка.

Вранці 14 березня удар російського БпЛА спричинив пожежу площею 5 кв. м у приватному будинку в селищі Солоницівка Харківського району. Зазнав поранення 12-річний хлопчик.

У селі Хотімля Чугуївського району внаслідок атаки горіли сім приватних будинків, дві господарчі споруди на площі 1000 кв. м, а також трава на площі 2,5 га.

