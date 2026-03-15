У Харкові чоловік тероризував дружину та восьмирічну доньку

У Харкові поліцейські зафіксували випадок домашнього насильства в одній із родин. За даними правоохоронців, 37-річний чоловік знущався зі своєї дружини та доньки.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили факт вчинення домашнього насильства психологічного та фізичного характеру 37-річним чоловіком відносно своєї 28-річної дружини та їх 8-річної доньки.

Поліцейські склали щодо правопорушника адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Задля безпеки жінку разом із дитиною поліцейські направили до шелтера – місця для тимчасового проживання людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства. Там їм надається необхідна допомога та підтримка.

