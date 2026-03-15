На Харківщині медики «швидкої» врятували жінку з гострим інфарктом
У Харківській області бригади екстреної медичної допомоги госпіталізували 72-річну пацієнтку з гострим інфарктом міокарда. Під час транспортування медики розпочали необхідне лікування ще на догоспітальному етапі.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Сумісними зусиллями бригад екстреної медичної допомоги №2408 та №803 було проведено госпіталізацію пацієнтки. У жінки діагностували гострий інфаркт міокарда.
Під час транспортування та передачі пацієнтки у смт Таранівка медики своєчасно провели фібринолітичну терапію. Це дало змогу розпочати реперфузійне лікування ще на догоспітальному етапі.
Після прибуття до профільного відділення у пацієнтки зафіксували регрес клінічної симптоматики. Також відзначено позитивну динаміку на електрокардіограмі.