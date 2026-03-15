«Мрію, щоб Україна була єдиною та вільною»: історія гвардійця зі Львові, який захищає Харківщину

Львів’янин із позивним «Лис» добровільно приєднався до війська після початку повномасштабного вторгнення та нині служить у 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України «Скіф». Наразі військовий виконує завдання на одному з блокпостів на Північно-Слобожанському напрямку неподалік українсько-російського кордону.

Історію бійця розповіли у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, всі знайомі сподівалися, що це все буде недовго. Але я розумів: треба вже зараз йти захищати країну, свою сім’ю, майбутнє дітей», – згадує «Лис».

Спочатку військовий виконував завдання з охорони об’єктів критичної інфраструктури. Йдеться про об’єкти газотранспортної системи, електростанції та стратегічні комунікаційні вузли. Під час служби він контролював системи сигналізації, перевіряв допуск персоналу та стежив за рухом транспорту. Ці об’єкти неодноразово ставали цілями ракетних і дронових атак російських військ.

Згодом гвардієць перевівся на схід України. З минулого року він виконує завдання на одному з блокпостів неподалік українсько-російського кордону на Північно-Слобожанському напрямку. Чергування починається з перевірки спорядження, озброєння та плану служби. Військові контролюють рух транспорту, перевіряють документи водіїв і виявляють заборонені предмети.

«Маємо постійно бути уважними. Ми не можемо дозволити собі розслабитися. Від нас залежить безпека не лише Харкова, а й усієї області», – говорить «Лис».

Основними завданнями підрозділу є недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп, а також виявлення фактів незаконного перевезення зброї та наркотичних речовин.

«Майже щотижня ми затримуємо людей, які нелегально перевозять зброю або наркотики. Якщо у наш бік летить ворожий дрон – намагаємося його збити. Використовуємо все, що є. Це наш щоденний внесок у безпеку Харкова», – пояснює Лис.

Попри постійні навантаження та службу далеко від дому, військовий говорить, що підтримку йому дає родина та побратими.

«Мрію, щоб наша країна була єдиною та вільною. У мене є дружина та двоє дітей – саме вони дають мені сили та мотивацію. Також з побратимами ми працюємо у команді, підтримуємо один одного у найскладніші моменти. Це і є доказ нашої єдності, відданості та сили», – ділиться військовослужбовець.

