У Харківському районі внаслідок атаки FPV-дрона загинула жінка

15 березня у селищі Козача Лопань Харківського району російський FPV-дрон атакував місцеву жительку. Жінка загинула на місці.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 14:00 російський FPV-дрон влучив біля приватного будинку в Козачій Лопані, де проживала 58-річна жінка. Унаслідок удару безпілотника вона загинула на місці.

Наразі вирішується питання щодо транспортування тіла загиблої до моргу.

У МВА нагадують, що прикордонні населені пункти залишаються зоною підвищеної небезпеки, де російські дрони контролюють повітряний простір.

«Не розраховуйте, що ворог, побачивши цивільних, зжалиться і не атакуватиме. Цього не було і не буде», – написав Задоренко.

