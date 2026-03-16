На Харківщині попрощалися з військовим, який вважався зниклим безвісти з травня 2025 року

Солдата Олександра Зеленського, який вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання, ідентифікували як загиблого. 13 березня його поховали на кладовищі на території Люботинської громади.

Про це повідомили у Люботинській міській раді.

Солдат Олександр Зеленський виконував бойові завдання на одному з напрямків фронті. З 20 травня 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

Відповідно до постанови про встановлення особи загиблого ГУНП в Дніпропетровській області від 27 лютого 2026 року його було ідентифіковано як загиблого.

Похорони Олександра Зеленського відбулися 13 березня на кладовищі на території Люботинської громади.

