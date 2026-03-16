Сегодня 08:58
Просмотров: 31
Шість пожеж спалахнули на Харківщині внаслідок обстрілів
На Харківщини рятувальники ДСНС протягом доби залучались до гасіння шести пожеж, спричинених обстрілами у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах, а також у Харкові.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Всі пожежі пов’язані з горінням сухої трави на відкритій місцевості.
Пошкоджень також зазнали об’єкти цивільної інфраструктури та житловий сектор.
Також за добу ліквідовано 30 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 17,3 га.