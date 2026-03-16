Окупанти били по Харкову та 18 населених пунктах області: за добу постраждали двоє людей

Протягом доби, що минула, обстрілів зазнали Харків та 18 населених пунктів області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі росіяни атакували Харків, пошкоджено два приватні будинки. Як уточнив мер міста Ігор Терехов, у Київському районі було зафіксовано два влучання.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували 12 БпЛА «Герань-2», три БпЛА «Молнія», вісім FPV-дронів та 23 БпЛА, тип яких встановлюється.

У селі Оскіл постраждав 54-річний чоловік.

У Харківському районі пошкоджено електромережі в селищі Черкаська Лозова; два приватні будинки та залізничну інфраструктуру в селі Коваленки; два автомобілі селищі Слатине; будівлю у місті Дергачі. У селі Черкаські Тишки Циркунівської громади пошкоджено автомобіль, постраждав 42-річний чоловік.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди та електромережі в селі Клинова-Новоселівка, сім приватних будинків, автомобіль, адміністративну будівлю, електромережі в селищі Золочів, а також приватний будинок у Богодухові.

У Чугуєві пошкоджено електромережі. Як уточнила міська голова Галина Мінаєва, увечері 15 березня внаслідок обстрілу об’єкта життєзабезпечення громади пошкоджено вісім приватних будинків та транспортні засоби.

«Світло вже відновлено в Башкирівці та Авіаторі. Щодо інших мікрорайонів, то вони підключатимуться поступово, у міру відновлення потужності в мережі», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости