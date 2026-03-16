Стабпункт 113-ї бригади: як медики на Харківщині під дронами та КАБами рятують поранених бійців

Про поранення одного з бійців, яких доставили до стабілізаційного пункту, розповідає лікарка-хірург сто тринадцятої бригади тероборони Марія з позивним «Квітка». Ця ніч у стабпункті на Південно-Слобожанському напрямку видалась спокійною на противагу дню. Марія розповіла, з якими пораненнями бійців доставляють найчастіше.

Марія «Квітка», медикиня 113-ї Окремої бригади Сил тероборони України

Було зранку семеро поранених. На жаль, одного вже 200-го нам привезли, з тиском вже нульовим, з температурою. Було обморожень дуже багато, на жаль, хлопці обморожують кінцівки. Частіше це в нас вогнепальні, осколкові поранення, кінцівки, животи, голова, FPV-дрони, скиди, переломи кінцівок, турнікетні синдроми, коли не можуть перевести з турнікета на бандаж.

У цивільному житті Марія працювала в одній із харківських міських лікарень, до війська прийшла добровільно. Бо тут не вистачає медиків, а вона може допомогти. Попередній стабпункт розбили російські КАБи, довелося облаштовуватися на новому місці. Та й тут російські військові гатять просто по хатах місцевих жителів.

Марія «Квітка», медикиня 113-ї Окремої бригади Сил тероборони України

Перед тим, як ми робили пункт, то такого не було. Але фронт наближається і зараз FPV літають дуже часто. Зранку це взагалі не можна вийти. Ми сидимо, намагаємось нікуди не виходити, бо прилітає в нас. Навіть є відео, як прилітало до хат, звичайних хат, не військових.

На стабпункті є обладнання та медикаменти, щоб надати допомогу пораненим до стаціонарної лікарні чи шпиталю.

Добровільно прийшов у військо й киянин Олександр з позивним «Хан». Працював в евакуаційній бригаді. Восени двадцять четвертого року під Вугледаром став поряд із лікарями до операційного столу – медиків не вистачало, а поранених треба рятувати терміново.

Олександр «Хан», операційний санітар 113-ї Окремої бригади Сил тероборони України

У нас був поранений з переломом кістки. Це було уламкове поранення і досить великий вхідний отвір був. І Марія каже: «Дай мені свою руку». Я дав їй руку, і вона взяла мене за палець і туди просто там в цей отвір засунула й каже: «Чуєш, оце кістка поламана». І це для мене трохи було холодного поту.

На стабпункті надають не лише медичну допомогу. Якщо людині болить і страшно – розмовляють, щоб заспокоїти. Завдяки волонтерам мають комплекти змінного одягу з ось такими котиками, як на домашній піжамі.

Поряд з українськими військовими медиками на стабпункті працюють іноземні легіонери. За чаюванням після зміни відпочиває медсестра Глена з Америки.

Глена, медикиня стабілізаційного пункту

Я також працюю з евакуацією, якщо у нас є хлопці, яких потрібно евакуювати, я вдягаю бронежилет і сідаю в машину швидкої допомоги. А потім, коли вони досягають точки стабілізації, це залежить від того, яка зміна, бо одного дня я буду анестезіологічною медсестрою і працюю з анестезіологом. Можу допомагати хірургічній медсестрі або просто роблю все, що мені кажуть хірурги.

Усі медики стабілізаційного пункту сто тринадцятої бригади тероборони будь-якої миті готові стати до роботи, щоб рятувати поранених.





