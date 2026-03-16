По Шевченківському району Харкова окупанти запустили БпЛА «Герань-2»: фото з місця

16 березня вранці російські військові здійснили атаку безпілотниками по Харкову. Постраждав чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання двох БпЛА, попередньо типу «Герань-2».

Перший удар прийшовся поблизу багатоквартирних житлових будинків, унаслідок чого вибито вікна та пошкоджено фасади.

Ще один безпілотник влучив по відкритій місцевості.

Постраждав 33-річний чоловік. Він перебував поблизу місця влучання та зазнав гострої реакції на стрес. Медичну допомогу йому надали на місці.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

