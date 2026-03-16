Сегодня 12:54
Росіяни втретє атакували Харків: дрон влучив у підприємство, є постраждалі (оновлено)

У понеділок, 16 березня, окупанти втретє атакували Харків за допомогою БпЛА. Зафіксовано удар по Немишлянському району.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Російський безпілотник вдарив по цивільному підприємству.

Відомо про трьох постраждалих у результаті атаки.

Наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти двічі атакували Харків безпілотниками «Герань-2». Влучання відбулися в Шевченківському та на межі Шевченківського і Київського районів. Гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік.

