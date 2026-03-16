Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:48
Просмотров: 55

Пошкоджено дорогу, будники та електромережі: поліція показала наслідки удару по Харкову

Вранці 16 березня війська рф завдали ударів по Харкову із застосуванням БпЛА. Зафіксовано влучання в Шевченківському та на межі Шевченківського й Київського районів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік. Йому надана необхідна медична допомога.

У результаті обстрілу пошкоджене дорожнє полотно, електромережі та вікна в прилеглих багатоповерхових будинках.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 