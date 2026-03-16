Сегодня 12:48
Просмотров: 55
Пошкоджено дорогу, будники та електромережі: поліція показала наслідки удару по Харкову
Вранці 16 березня війська рф завдали ударів по Харкову із застосуванням БпЛА. Зафіксовано влучання в Шевченківському та на межі Шевченківського й Київського районів.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік. Йому надана необхідна медична допомога.
У результаті обстрілу пошкоджене дорожнє полотно, електромережі та вікна в прилеглих багатоповерхових будинках.
Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.