Пошкоджено дорогу, будники та електромережі: поліція показала наслідки удару по Харкову

Вранці 16 березня війська рф завдали ударів по Харкову із застосуванням БпЛА. Зафіксовано влучання в Шевченківському та на межі Шевченківського й Київського районів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік. Йому надана необхідна медична допомога.

У результаті обстрілу пошкоджене дорожнє полотно, електромережі та вікна в прилеглих багатоповерхових будинках.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

