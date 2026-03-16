Привласнив понад 800 тис. грн: у Харкові судитимуть ексарбітражного керуючого

У Харкові судитимуть вже ексарбітражного керуючого за обвинуваченням у привласненні понад 800 тис. грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, суд визнав фізичну особу-підприємця банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру. У її межах через біржу було продано нежитлову будівлю площею понад 900 кв. м у центрі Харкова. Покупець сплатив за неї понад 800 тисяч гривень.

Оскільки будівля була передана в іпотеку як забезпечення договорів кредитування, кошти від її продажу мали піти на погашення боргу підприємця перед банком.

Після зміни ліквідатора діючий новопризначений арбітражний керуючий отримав від попередника вказану суму. Однак він не передав гроші ні банку, ні наступному ліквідатору, а залишив собі.

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова затвердив та направив щодо нього обвинувальний акт до суду за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Справу розгляне Немишлянський районний суд Харкова.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — 12 років позбавлення волі.

