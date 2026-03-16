Сегодня 13:14
Через удар по Немишлянському району пошкоджено складські приміщення: постраждало троє чоловіків
Внаслідок удару по цивільному підприємству у Харкові пошкоджені складські приміщення.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки постраждали внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству в Немишлянському районі Харкова», – написав Синєгубов у Телеграм.
Всім надається медична допомога.
Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та паркан.