Через удар по Немишлянському району пошкоджено складські приміщення: постраждало троє чоловіків

Внаслідок удару по цивільному підприємству у Харкові пошкоджені складські приміщення.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки постраждали внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству в Немишлянському районі Харкова», – написав Синєгубов у Телеграм.

Всім надається медична допомога.

Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та паркан.

