За минулий тиждень по Харкову окупанти били 11 разів

Минулого тижня Харків зазнав одинадцяти ударів «шахедами». Ворог бив по різних районах міста – Індустріальному, Новобаварському, Холодногірському, Шевченківському, Немишлянському, Київському.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Під час ворожого удару по цеху м’ясокомбінату просто посеред робочого дня загинули двоє людей. Звичайні працівники, які вийшли на зміну і не повернулися додому», – зазначив Терехов.

За його словами, ще 20 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

«Є значні пошкодження і в житловому секторі. Постраждали приватні будинки та багатоповерхівки, вибиті сотні вікон, потрощені дахи. Все, що можна зробити швидко, відновлюємо», – розповів мер.

На місцях влучань працюють комунальні служби.

За словами Терехова, сьогодні вони усувають наслідки вже нових ранкових ударів. Там, де атаки сталися раніше, першочергові аварійні роботи завершені.

За цей тиждень повітряні тривоги в Харкові тривали майже 81 годину, що на 43% менше, ніж у середньому по області.

