Сегодня 14:14
Просмотров: 26

ЗСУ уразили два російські ЗРК ТОР та РЛС С-300

У ніч на понеділок українські військові завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу «ТОР-М1» у районі Коробкиного (ТОТ Луганської обл.), а також зенітного ракетного комплексу «ТОР» поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької обл.). Крім того, уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької обл.), – йдеться у повідомленні.

Також підрозділи Сил оборони України били по пунктах управління противника. Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

