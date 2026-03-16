На Харківщині викрито розбійний напад: покупців меду заманили у пастку

Правоохоронці викрили мешканців Богодухівського району, які вчинили розбійний напад на перевізників з Дніпровщини. Один із потерпілих — неповнолітній.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

26 січня 2026 року двоє братів вирушили у звичайний робочий рейс – збирати мед у селах Богодухівського району. Вони працювали на приватного підприємця, який передав їм понад 1,2 мільйона гривень для закупівлі продукції у місцевих пасічників. Чоловіки приїхали до села Байрак, де їх чекали наступні покупці.

Однак під виглядом домовленості на продаж меду нападники підготували пастку. Один із них зателефонував водію, уточнив час приїзду та вивів їх на безлюдну вулицю. Коли брати підійшли до подвір’я, звідти вибігли озброєні чоловіки.

Погрожуючи рушницею, вони змусили потерпілих лягти на землю, одягли на них кайданки та застосували сльозогінний газ. Поки один із нападників утримував братів, інший відкрив автомобіль і забрав гроші, призначені для закупівлі меду. Після цього втекли.

Попри шок, потерпілі зуміли повідомити про напад поліцію.

Оперативники карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили нападників. Це мешканці Харківщини 40 і 25 років. Правоохоронці провели серію обшуків у Харкові та області. Вилучено зброю, боєприпаси, засоби маскування, мобільні телефони та значні суми грошей.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

