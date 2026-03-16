Сегодня 16:18
На Харківщині затримано продавця наркотиків

Поліцейські Харківщини повідомили про підозру у скоєнні злочину мешканцю Харківського району.

 Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До поліції надійшла інформація, що 37-річний чоловік реалізовував небезпечну речовину PVP, передаючи її покупцям під час особистих зустрічей.

Поліцейські задокументували факти незаконного збуту психотропної речовини. В результаті обшуку співробітники поліції вилучили у зловмисника зіп-пакет з психотропною речовиною PVP, грошові кошти та інші речові докази, отримані від незаконної діяльності.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

