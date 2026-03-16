Сегодня 16:43
Просмотров: 64
Прокурори фіксують наслідки влучання БпЛА по підприємству у Немишлянському районі Харкова
Ворожий БпЛА вдарив по цивільному підприємству у Харкові — розпочато розслідування.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 16 березня близько 12:45 російський БпЛА, за попередніми даними типу «Герань-2», влучив по території цивільного підприємства у Немишлянському районі Харкова.
Внаслідок атаки пошкоджено приміщення.
Отримали поранення троє охоронців.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).