Прокурори фіксують наслідки влучання БпЛА по підприємству у Немишлянському районі Харкова

Ворожий БпЛА вдарив по цивільному підприємству у Харкові — розпочато розслідування.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 16 березня близько 12:45 російський БпЛА, за попередніми даними типу «Герань-2», влучив по території цивільного підприємства у Немишлянському районі Харкова.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення.

Отримали поранення троє охоронців.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

