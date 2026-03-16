Через обстріли Харківщини за тиждень постраждала 51 людина, шестеро загиблих

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 72 населені пункти Харківської області, зокрема місто Харків.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждала 51 людина, серед них 6 дітей – дівчатка 6 і 9 років та двоє 16-річних дівчат, а також хлопці 9 і 12 років.

Шестеро людей загинули.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета «Іскандер-М»;▪️4 РСЗВ;▪️18 КАБ;▪️84 БпЛА типу «Герань-2»;▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;▪️17 БпЛА типу «Молнія»;▪️34 fpv-дрони;▪️153 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де пошкоджено багатоквартирний будинок, 25 приватних будинків, сільськогосподарське підприємство, 2 складські приміщення, клуб, залізничну інфраструктуру, електромережі, 2 господарчі споруди, гараж, 20 автомобілів.

Суттєві пошкодження — у Богодухівському районі: 27 приватних будинків, школа, будинок дитячої творчості, адміністративна будівля, цивільне підприємство, 5 господарчих споруд, гараж, сільгосптехніка, автомобіль комунальної служби, автомобільна цистерна, 3 автомобілі.

У місті Харків ворог пошкодив 5 багатоквартирних будинків, 7 приватних будинків, цивільне підприємство, нежитлове приміщення, господарчу споруду, гараж, електромережі, вантажний автомобіль, автокран, 19 автомобілів.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 44 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 253 вибухонебезпечні предмети.

На лінії фронту відбулося 1013 бойових зіткнень.

